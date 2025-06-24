В Оренбургской области найдены тела двух пропавших школьниц

Недалеко от деревни Первая Григорьевка в Сакмарском районе были найдены тела пропавших школьниц. Об это сообщает Orenday.

Девочки исчезли 22 июня, после чего начались активные поиски силами большого числа добровольцев, местных жителей, профессиональных спасателей, сотрудников полиции и представителей Следственного комитета.

Первоначальные данные указывают, что признаки насильственной смерти отсутствуют. Сейчас специалисты ведут расследование, пытаясь установить причины произошедшего и обстоятельства исчезновения детей.

Фото: Orenday