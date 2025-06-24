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Рязанская пенсионерка под влиянием мошенников перевела деньги дропперам
Неизвестный позвонил жительнице Старожиловского района, представился сотрудником пенсионного фонда и убедил жертву сообщить код подтверждения для совершения банковских операций. В результате нескольких переводов с ее счета похитили 360 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования установлены лица, на счета которых отправлены средства. Ими оказались жители Саратовской и Ульяновской областей, выполнявшие роль дропперов.

Рязанская пенсионерка под влиянием мошенников перевела деньги дропперам. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Неизвестный позвонил жительнице Старожиловского района, представился сотрудником пенсионного фонда и убедил жертву сообщить код подтверждения для совершения банковских операций. В результате нескольких переводов с ее счета похитили 360 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования установлены лица, на счета которых отправлены средства. Ими оказались жители Саратовской и Ульяновской областей, выполнявшие роль дропперов.

Решается вопрос об аресте банковских счетом ответчиков.