Рязанская пенсионерка под влиянием мошенников перевела деньги дропперам

Неизвестный позвонил жительнице Старожиловского района, представился сотрудником пенсионного фонда и убедил жертву сообщить код подтверждения для совершения банковских операций. В результате нескольких переводов с ее счета похитили 360 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования установлены лица, на счета которых отправлены средства. Ими оказались жители Саратовской и Ульяновской областей, выполнявшие роль дропперов.