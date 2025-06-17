Госдума приняла закон о защите русского языка

Отмечается, что проект предусматривает внесение изменений в ряд федеральных законов, направленных на усиление позиций русского языка в публичном пространстве. Одно из ключевых нововведений касается размещения публичной информации, не являющейся рекламой, — например, вывесок, указателей, информационных табличек в торговых и бытовых организациях.

Госдума приняла закон о защите русского языка. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что проект предусматривает внесение изменений в ряд федеральных законов, направленных на усиление позиций русского языка в публичном пространстве.

Одно из ключевых нововведений касается размещения публичной информации, не являющейся рекламой, — например, вывесок, указателей, информационных табличек в торговых и бытовых организациях.

Теперь такая информация должна быть представлена на русском языке. При этом допускается использование государственных языков республик и иных языков народов России, однако содержание на них должно полностью совпадать с русскоязычной версией.

В закон «О защите прав потребителей» вводится новая статья, регулирующая правила предоставления информации для публичного ознакомления.

Это касается прежде всего сферы торговли и бытового обслуживания. Закон обязывает бизнес размещать информацию для потребителей преимущественно на русском языке.