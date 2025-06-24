Прокуратура внесла представления пяти рязанским организациям за нарушение прав инвалидов

Установлено, что значительная часть учреждений Сасовского района не соответствует требованиям для создания безбарьерной среды. В числе основных недостатков: отсутствие специализированных парковочных мест для лиц с ограниченными физическими возможностями, недостаток пандусов, обеспечивающих беспрепятственный съезд с тротуаров, отсутствие наружных вызывных устройств для связи с персоналом и тактильных табличек, включая таблички, выполненные шрифтом Брайля, для ориентации слабовидящих лиц.