Прокуратура внесла представления пяти рязанским организациям за нарушение прав инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что значительная часть учреждений Сасовского района не соответствует требованиям для создания безбарьерной среды.
В числе основных недостатков: отсутствие специализированных парковочных мест для лиц с ограниченными физическими возможностями, недостаток пандусов, обеспечивающих беспрепятственный съезд с тротуаров, отсутствие наружных вызывных устройств для связи с персоналом и тактильных табличек, включая таблички, выполненные шрифтом Брайля, для ориентации слабовидящих лиц.
По данным фактам руководителям пяти организаций внесены представления.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокурора района.