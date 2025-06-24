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Пенсионерке из Рязанской области вернут похищенные мошенниками деньги
Установлено, что 74-летней пенсионерке позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и заявили, что с ее накопительного счета хотят похитить деньги. В итоге женщина лишилась более 54 тысяч рублей. Следком возбуждал уголовное дело о мошенничестве. Во время расследования установили владельца банковского счета, на который потерпевшая перевела деньги. Им оказалась жительница Омской области. С целью защиты прав пенсионерки прокуратура направила в суд иск о взыскании с дроппера незаконно полученных средств. Заявленные требования удовлетворены.

В Сараевском районе пенсионерке вернут похищенные мошенниками деньги. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 24 июня.

Установлено, что 74-летней пенсионерке позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и заявили, что с ее накопительного счета хотят похитить деньги. В итоге женщина лишилась более 54 тысяч рублей.

Следком возбуждал уголовное дело о мошенничестве. Во время расследования установили владельца банковского счета, на который потерпевшая перевела деньги. Им оказалась жительница Омской области.

С целью защиты прав пенсионерки прокуратура направила в суд иск о взыскании с дроппера незаконно полученных средств. Заявленные требования удовлетворены.