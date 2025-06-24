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Эксперты назвали размер достойной зарплаты для россиян
Достойная зарплата в России составляет 120 тысяч рублей в среднем, в Москве — 180 тысяч рублей. В настоящее время, средняя зарплата в России в 2025 году составляет 105 тысяч.

Эксперты назвали размер достойной зарплаты для россиян. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

По его словам, достойная зарплата в России составляет 120 тысяч рублей в среднем, в Москве — 180 тысяч рублей.

В настоящее время, средняя зарплата в России в 2025 году составляет 105 тысяч.