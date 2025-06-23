«Зеленый сад» подал два иска к рязанскому ВООПИиК о защите деловой репутации

ООО «Зеленый Сад-Приозерный» и застройщик «Зеленый сад — Рябиновые гроздья» подали иски к региональному отделению всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», а также его председателю Андрею Петруцкому. Соответствующую информацию разметили на сайте Арбитражного суда. Как отмечается в документах суда, иски подали в связи с защитой деловой репутации. Дела приняли к производству. Предварительные заседания назначали на 18 и 21 августа.

ООО «Зеленый Сад-Приозерный» и застройщик «Зеленый сад — Рябиновые гроздья» подали иски к региональному отделению всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», а также его председателю Андрею Петруцкому.

Соответствующую информацию разметили на сайте Арбитражного суда. Как отмечается в документах суда, иски подали в связи с защитой деловой репутации. Дела приняли к производству. Предварительные заседания назначали на 18 и 21 августа.

Напомним, со страницы ВООПИиК начали удалять негативные публикации о застройке в шпалозаводе.

Ранее в Московском суде рассматривали иск активиста Алексея Кочеткова к администрации Рязани о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов в районе шпалозавода. Суд занял сторону мэрии и в иске Кочеткову отказал.