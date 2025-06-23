Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
16°
Втр, 24
21°
Срд, 25
20°
ЦБ USD 78.29 -0.21 24/06
ЦБ EUR 89.84 -0.3 24/06
Нал. USD 79.50 / 80.00 23/06 18:30
Нал. EUR 90.11 / 91.47 23/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
23 660
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
14 171
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
31 687
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
45 379
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«Зеленый сад» подал два иска к рязанскому ВООПИиК о защите деловой репутации
ООО «Зеленый Сад-Приозерный» и застройщик «Зеленый сад — Рябиновые гроздья» подали иски к региональному отделению всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», а также его председателю Андрею Петруцкому. Соответствующую информацию разметили на сайте Арбитражного суда. Как отмечается в документах суда, иски подали в связи с защитой деловой репутации. Дела приняли к производству. Предварительные заседания назначали на 18 и 21 августа.

ООО «Зеленый Сад-Приозерный» и застройщик «Зеленый сад — Рябиновые гроздья» подали иски к региональному отделению всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», а также его председателю Андрею Петруцкому.

Соответствующую информацию разметили на сайте Арбитражного суда. Как отмечается в документах суда, иски подали в связи с защитой деловой репутации. Дела приняли к производству. Предварительные заседания назначали на 18 и 21 августа.

Напомним, со страницы ВООПИиК начали удалять негативные публикации о застройке в шпалозаводе.

Ранее в Московском суде рассматривали иск активиста Алексея Кочеткова к администрации Рязани о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов в районе шпалозавода. Суд занял сторону мэрии и в иске Кочеткову отказал.