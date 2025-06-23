В Спас-Клепиках предприниматель торговал немаркированными сигаретами
По данным УМВД, 47-летний мужчина торговал в своем магазине сигаретами известных марок, на которых отсутствовали акцизы. Всего в магазине нашли и изъяли 3 568 пачек сигарет. Общая стоимостью немаркированной продукции составила 457 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. мужчине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
В Спас-Клепиках предприниматель торговал немаркированными сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным УМВД, 47-летний мужчина торговал в своем магазине сигаретами известных марок, на которых отсутствовали акцизы. Всего в магазине нашли и изъяли 3 568 пачек сигарет. Общая стоимостью немаркированной продукции составила 457 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. мужчине грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.