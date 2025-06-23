В Рязани намерены построить новую церковь и дома для переселенцев

В Рязани намерены построить новую церковь и дома социального обслуживания. Здания хотят возвести в Борках. На участке площадью 10,7 га около 1-го Борковского карьера разместят церковь, объекты общественного питания, двухэтажные дома соцобслуживания для временного размещения вынужденных переселенцев, парковку, детские, спортивные и площадку для размещения ТБО. Согласно открытым данным, инициатором проекта являются Сергей Бахметьев и Станислав Подоль.