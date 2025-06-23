Рязанская область стала 41-й в рейтинге социально-экономического положения
Отмечается, что оценивали масштаб экономики, эффективность экономики, бюджетной и социальной сфер. У нашего региона рейтинг составил 48,86 балла. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург.
Рязанская область стала 41-й в рейтинге социально-экономического положения среди регионов в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что оценивали масштаб экономики, эффективность экономики, бюджетной и социальной сфер.
У нашего региона рейтинг составил 48,86 балла.
Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург.