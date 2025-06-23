Рязанке вернут похищенные мошенниками 600 тысяч рублей

Отмечается, что неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, путем обмана убедило заявительницу перевести денежные средства на якобы «безопасные счета». В ходе следствия установлены лица, на расчетные счета которых поступили указанные денежные средства. Ими оказались трое жителей Свердловской области, выполнявших роль «дропперов».

Рязанке вернут похищенные мошенниками 600 тысяч рублей. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, путем обмана убедило заявительницу перевести денежные средства на якобы «безопасные счета».

В ходе следствия установлены лица, на расчетные счета которых поступили указанные денежные средства. Ими оказались трое жителей Свердловской области, выполнявших роль «дропперов».

Прокуратура направила в суд иски о взыскании с владельцев указанных счетов в пользу потерпевшей сумм неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.