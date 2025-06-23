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Рязанка прошла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс + Авиа Мисс 2025»
Анжелика Парфенова — выпускница Сасовского летного училища, пилот гражданской авиации. Также она закончила аэрокосмический факультет МАИ. Работала вторым пилотом на Дальнем Востоке, принимала участие в космических экспериментах, в том числе в АРФА для изучения влияния отсутствия магнитного поля. Прошла сухую иммерсию — пять суток в условиях, имитирующих невесомость. Была бортинженером экипажа в проекте «Sirius-23» — годовой изоляции с полной симуляцией полета в дальний космос. Девушка намерена оказаться в финале, который пройдет 2 ноября, но, по ее словам, главная цель — космос.

Рязанка прошла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс + Авиа Мисс 2025». Об этом пишет ИД «Пресса».

Анжелика Парфенова — выпускница Сасовского летного училища, пилот гражданской авиации. Также она закончила аэрокосмический факультет МАИ. Работала вторым пилотом на Дальнем Востоке, принимала участие в космических экспериментах, в том числе в АРФА для изучения влияния отсутствия магнитного поля. Прошла сухую иммерсию — пять суток в условиях, имитирующих невесомость. Была бортинженером экипажа в проекте «Sirius-23» — годовой изоляции с полной симуляцией полета в дальний космос.

Девушка намерена оказаться в финале, который пройдет 2 ноября, но, по ее словам, главная цель — космос.

Фото: группа «Авиа Мисс и Топ стюардесс» ВКонтакте.