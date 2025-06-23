Рязанцы возмутились укладке асфальта на корни дерева

В ответе рязанской мэрии написано, что на участке выполнили работы по укладке тротуарной плитки, участок с землей для дерева при этом оставили. На фото администрации можно увидеть, что земли для дерева осталось около 10 сантиметров с каждой стороны.

Рязанцы возмутились укладке асфальта на улице Горького, на тротуаре близ дома № 71. При ремонте дорожное покрытие положили на корни дерева, сообщил комментатор под постами губернатора Павла Малкова.

В ответе рязанской мэрии написано, что на участке выполнили работы по укладке тротуарной плитки, участок с землей для дерева при этом оставили.

На фото администрации можно увидеть, что земли для дерева осталось около 10 сантиметров с каждой стороны.