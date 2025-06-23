Названа причина вырубки деревьев в рязанском Лесопарке
По данным мэрии, в Лесопарке проводят вырубку американского клена."Взамен высадим молодые деревья выращенные в рязанских питомниках", — пообещали власти. Согласно открытым источником, американский клен — инвазивный вид, вытесняющий местные растения и нарушающий биологическое разнообразие. Кроме того, пыльца клена является сильным аллергеном, а корни могут стать причиной падения других деревьевРанее рязанцы возмутились вырубкой здоровых деревьев в Лесопарке.
Названа причина вырубки деревьев в рязанском Лесопарке. Администрация прокомментировала ситуацию. в соцсетях.
По данным мэрии, в Лесопарке проводят вырубку американского клена.
«Взамен высадим молодые деревья выращенные в рязанских питомниках», — пообещали власти.
Согласно открытым источником, американский клен — инвазивный вид, вытесняющий местные растения и нарушающий биологическое разнообразие. Кроме того, пыльца клена является сильным аллергеном, а корни могут стать причиной падения других деревьев
Ранее рязанцы возмутились вырубкой здоровых деревьев в Лесопарке.