Названа причина вырубки деревьев в рязанском Лесопарке

По данным мэрии, в Лесопарке проводят вырубку американского клена."Взамен высадим молодые деревья выращенные в рязанских питомниках", — пообещали власти. Согласно открытым источником, американский клен — инвазивный вид, вытесняющий местные растения и нарушающий биологическое разнообразие. Кроме того, пыльца клена является сильным аллергеном, а корни могут стать причиной падения других деревьевРанее рязанцы возмутились вырубкой здоровых деревьев в Лесопарке.