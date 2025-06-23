30-летний рязанец обокрал девушку. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в отдел обратилась 44-летняя рязанка и сообщила, что пропал ее смартфон.
Заявительница рассказала, что накануне вечером была в гостях. Для возвращения домой она села в припаркованную у тротуара машину и попросила водителя отвезти ее. Незнакомец согласился и попросил оплатить поездку. Женщина с помощью онлайн-сервиса перевела ему запрошенную сумму.
Добравшись домой, девушка заметила пропажу телефона.
Полицейские установили личность водителя, который подвозил потерпевшую. Оперативники разыскали 30-летнего жителя Рязанского района и изъяли у него похищенный телефон. Злоумышленника задержали.
Возбуждено уголовное дело.
📃Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.