В Рязани почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Рязань присоединилась к международной акции «Огненные картины войны». Она прошла в канун Дня памяти и скорби на площади Победы областного центра в субботу, 21 июня. «Из 7 000 свечей получился единый силуэт — эмблема рязанских десантников, которые сыграли значительную роль в Великой Отечественной войне. Их участие было многогранным и охватывало как стратегические, так и тактические операции», — сказано в посте. Муниципальный культурный центр представил концертную программу. На Скорбященском мемориале прошла акция «Свеча Памяти». Рязанцы зажгли свечи, как символ скорби и вечной памяти о соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалу.

В Рязани почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в группе «Волонтеры Победы. Рязанская область» в «ВК».

Рязань присоединилась к международной акции «Огненные картины войны». Она прошла в канун Дня памяти и скорби на площади Победы областного центра в субботу, 21 июня. Из 7 000 свечей выложили слова «Рязань помнит» и символику столицы ВДВ.

Муниципальный культурный центр представил концертную программу.

На Скорбященском мемориале прошла акция «Свеча Памяти». Рязанцы зажгли свечи, как символ скорби и вечной памяти о соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к мемориалу.

Как сообщило Минобороны, в День памяти и скорби у стен Главного храма ВС РФ в Подмосковье зажгли 1418 свечей с пламенем от Вечного огня Мемориального комплекса «Курская дуга».

Фото: группа «Волонтеры Победы. Рязанская область» в «ВК»