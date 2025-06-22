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США ударили по ядерным объектам Ирана
Американский президент Дональд Трамп объявил в Truth Social, что бомбардировщики США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана. Позднее он выступил с обращением по ТВ. Были атакованы три ядерных объекта — в Исфахане, Натанзе и Фордо. На последний самолеты сбросили «полный боезапас бомб». Как утверждал Трамп, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены. Он заявил, что настало «время для мира», но пригрозил новыми атаками, «если мир не наступит быстро». Агентство Reuters сообщило, что удары наносили стратегические бомбардировщики B-2, способные нести противобункерные бомбы GBU-57.

Американский президент Дональд Трамп объявил в Truth Social, что бомбардировщики США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана, позднее он выступил с обращением по ТВ. Об этом сообщило ТАСС.

Были атакованы три ядерных объекта — в Исфахане, Натанзе и Фордо. На последний самолеты сбросили «полный боезапас бомб».

Как утверждал Трамп, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены. Он заявил, что настало «время для мира», но пригрозил новыми атаками, «если мир не наступит быстро».

Агентство Reuters сообщило, что удары наносили стратегические бомбардировщики B-2, способные нести противобункерные бомбы GBU-57.

Атака США против Ирана стала первой с 1979 года. Израиль был предупрежден о готовящихся ударах.

Министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи заявил, что США нарушили международное право и режим нераспространения ядерного оружия, атаковав иранские гражданские объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо.

Позже появились кадры, как Трамп и его команда следили за нанесением ударов по Ирану.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня объявил режим ЧС и атаковал Иран, взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и других городах, а также на крупнейшем объекте ядерной программы Ирана в Натанзе.

Фото: The White House / X