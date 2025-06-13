Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Израиль в ночь на 13 июня объявил режим ЧС и нанес удары по Ирану, взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и других городах, а также на крупнейшем объекте ядерной программы Ирана в Натанзе. ЦАХАЛ заявила, что их целями стали военные объекты, в том числе связанные с ядерной программой. В Иране сообщили о гибели командующего КСИР генерал-майора Хосейна Салами и начальника генерального штаба вооруженных сил страны Мохаммада Багери.

Израиль в ночь на 13 июня объявил режим ЧС и нанес удары по Ирану, взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и других городах, а также на крупнейшем объекте ядерной программы Ирана в Натанзе, передает РБК.

ЦАХАЛ заявила, что их целями стали военные объекты, в том числе связанные с ядерной программой.

В Иране сообщили о гибели командующего КСИР генерал-майора Хосейна Салами и начальника генерального штаба вооруженных сил страны Мохаммада Багери.

Как указано в публикации, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал целью операции нанесение ущерба ядерной инфраструктуре и военному потенциалу Ирана и пообещал, что она продлится «столько, сколько потребуется». По словам Нетаньяху, у Тегерана достаточно обогащенного урана для изготовления девяти бомб.

Фото: скриншот из видео Telegram-канала Khabar_Fouri