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Умерла народная артистка России Валентина Талызина
Талызина скончалась на 91-м году жизни. Причина смерти не указана. Как отметили в публикации, она сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей. Актриса известна в том числе по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром», «Зигзаг удачи», «Афоня».

Умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Об этом сообщили в Театре Моссовета, где служила актриса.

Талызина скончалась на 91-м году жизни. Причина смерти не указана.

Как отметили в публикации, она сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей.

Актриса известна в том числе по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром», «Зигзаг удачи», «Афоня».