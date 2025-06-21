Малков предложил проводить проводить малые госзакупки через Wildberries

По его словам, маркетплейсы сейчас развиваются, потому что это удобная площадка для покупки товаров. «Мы предложили коллегам из Wildberries и регуляторам следующую идею… Проведение малых госзакупок через маркетплейсы. Сейчас госзакупки несут огромные издержки для всех. Трудоемкие процедуры все эти обоснования, сборы ценовых предложений, громоздкие механизмы. Все про это прекрасно знают. Причем у нас у всех на слуху, как правило, крупные закупки: строительство дорог, школ, больниц и так далее. Понятно, там нужны сложные конкурсные процедуры», — отметил глава региона. Однако, по его словам, большая часть госзакупок — «всякая мелочь» (оргтехника, парты, офисные стулья, канцтовары и прочее).

Губернатор Рязанской области Павел Малков предложил проводить проводить малые госзакупки через Wildberries. Об этом он сообщил на ПМЭФ-2025.

Как отметил Павел Малков, маркетплейсы сейчас развиваются, потому что это удобная площадка для покупки товаров.

«Мы предложили коллегам из Wildberries и регуляторам следующую идею… Проведение малых госзакупок через маркетплейсы. Сейчас госзакупки несут огромные издержки для всех. Трудоемкие процедуры все эти обоснования, сборы ценовых предложений, громоздкие механизмы. Все про это прекрасно знают. Причем у нас у всех на слуху, как правило, крупные закупки: строительство дорог, школ, больниц и так далее. Понятно, там нужны сложные конкурсные процедуры», — отметил глава региона.

Однако, по его словам, большая часть госзакупок — «всякая мелочь» (оргтехника, парты, офисные стулья, канцтовары и прочее).

«В госсекторе, очевидно, тоже надо повышать производительность труда. Давайте максимально упростим госзакупки. Если есть какой-то товар на системообразующем маркетплейсе — зашел и купил. А у проверяющих потом должны быть вопросы только по обоснованности этой закупки, зачем это купили, но не по процедуре, как сейчас чаще всего происходит… Вот такую идею, такое законодательство прорабатываем. Сейчас оформляется вроде бы первый пилотный [проект. — прим. ред.], надеюсь, что дальше это все будет развиваться», — заключил Павел Малков.