Губернатор Павел Малков подвел итоги работы делегации Рязанской области на ПМЭФ-2025

Он отметил высокую продуктивность работы делегации Рязанской области. Заключено более 20 соглашений на более чем 30 млрд рублей, достигнуты договоренности, направленные на развитие ключевых сфер экономики в среднесрочной перспективе. Проведен ряд переговоров и встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, российских регионов, потенциальными инвесторами и партнерами. Представители региона посетили все ключевые площадки форума, где обсуждались приоритетные вопросы развития. Был представлен передовой опыт Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подвел итоги работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 18 по 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Павел Малков отметил высокую продуктивность работы делегации Рязанской области. Заключено более 20 соглашений на более чем 30 млрд рублей, достигнуты договоренности, направленные на развитие ключевых сфер экономики в среднесрочной перспективе. Проведен ряд переговоров и встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, российских регионов, потенциальными инвесторами и партнерами.

Представители региона посетили все ключевые площадки форума, где обсуждались приоритетные вопросы развития. Был представлен передовой опыт Рязанской области. Социально-экономический, культурный, туристический потенциал успешно презентован на стенде региона, который пользовался большим вниманием на форуме.

«Выполнили всю деловую программу. Услышали ключевые задачи, которые озвучил наш президент Владимир Путин, определили стратегические направления, которые будем реализовывать в Рязанской области. Огромное количество идей и предложений, договоренностей, которые дадут серьезный импульс развитию региона. Например, о реализации нового большого проекта по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов, спонсорской помощи в социальной сфере, наших спортивных команд. Оперативно дам по всем направлениям поручения. Уверен, к следующему форуму подпишем еще больше соглашений, которые зародились здесь в ходе переговоров. Возможно, что-то уже удастся выполнить», — отметил Павел Малков.

Губернатор также добавил, что на форуме были представлены самые передовые разработки, которые есть в стране. Вопрос их использования в Рязанской области, по его словам, будет проработан. Так, компания «Яндекс» продемонстрировала передовые решения для автоматизации управления коммунальной техникой. Уже есть предварительные договоренности о совместном пилотном проекте, который намечено реализовать в Рязанской области.