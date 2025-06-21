Губернатор Павел Малков на ПМЭФ-2025 сообщил о росте интернет-торговли в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в качестве спикера в сессии «Маркетплейсы как фактор устойчивого экономического развития регионов. Перспективы продвижения отечественных брендов» в заключительный день работы Петербургского международного экономического форума. В ходе сессии ее участники обсудили круг вопросов, касающихся динамики и перспектив развития маркетплейсов, роста доли малого бизнеса и отечественных товаров на электронных торговых площадках, проблематики, правовых инструментов, взаимодействия власти и бизнеса в этой сфере.

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в качестве спикера в сессии «Маркетплейсы как фактор устойчивого экономического развития регионов. Перспективы продвижения отечественных брендов» в заключительный день работы Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

В ходе сессии ее участники обсудили круг вопросов, касающихся динамики и перспектив развития маркетплейсов, роста доли малого бизнеса и отечественных товаров на электронных торговых площадках, проблематики, правовых инструментов, взаимодействия власти и бизнеса в этой сфере. Речь также шла о возможностях регионов в продвижении товаров местных производителей, расширении мер поддержки предпринимательства с учетом поручений и предложений президента России, озвученных на ПМЭФ-25, и в целом о роли электронной коммерции в развитии экономики субъектов РФ, социальных аспектах интернет-торговли.

Губернатор Павел Малков рассказал об опыте взаимодействия региона и маркетплейса, реализации совместных проектов в Wildberries, вопросах и мерах поддержки, которые прорабатываются на площадке Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», председателем которой он является.

«Маркетплейсы — это эффективный и удобный инструмент и для продавцов, и для покупателей, поэтому они так быстро и развиваются. В Рязанской области только за прошлый год количество пунктов выдачи заказов увеличилось в полтора раза. Сейчас их более 1200. Средний чек вырос на четверть и тоже продолжает расти. С каждым днем увеличивается доля интернет-торговли. Региону здесь есть к чему стремиться, чтобы стать одним из лидеров, работаем над этим. Совместно с АСИ и ООО РВБ запустили в области проект комплексной поддержки и развития российских предпринимателей „Платформа роста“. Это очень эффективно работает, это новые возможности для рязанского бизнеса. В индустриальном парке „Рязанский“ построен и работает крупный логистический центр, достраивается завод по производству стеллажной продукции и стройматериалов для нужд логистических центров. И в целом планы очень большие», — сказал Павел Малков.

По словам губернатора, в проект «Платформа роста» отобрано 16 рязанских компаний, и всего за три месяца суммарный объем их выручки вырос на 80%. Кратно увеличились продажи рязанских производителей светильников на маркетплейсах — в 7 раз, кровельных систем водоотведения и вентиляции — в 5 раз, косметических средств — в 3 раза. Этот проект будет развиваться в регионе.

Также Павел Малков озвучил инициативу, которую предложил регион Wildberries и регуляторам: проведение малых госзакупок через интернет-магазин. Такой способ, по словам главы региона, позволит поставщикам получить заказы без сложных конкурсных процедур, более того, это серьезно расширит доступ МСП к сектору госзакупок.

Комментируя работу Комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», губернатор, председатель этой Комиссии Павел Малков подчеркнул, что поддержка отечественных производителей — один из ключевых вопросов в повестке наряду с вопросами поддержки малого бизнеса, повышения производительности труда.

«У каждой отрасли своя специфика, все меняется, на это нужно оперативно реагировать и постоянно донастраивать меры поддержки. Комиссия как раз одна из площадок, где собираются все предложения и вырабатываются консолидированные решения», — сказал Павел Малков.

Он добавил, что сегодня для бизнеса важны как финансовые меры поддержки, налоговые преференции, так и другие, в том числе обучение работе на маркетплейсах, помощь в рекламе и продвижении товаров, особенно изделий народно-художественных промыслов, которые тоже необходимо адаптировать к современному рынку.