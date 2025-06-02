В Сети завирусилось видео, где рязанец жарит шашлыки во время работы ПВО

Максимально спокойный мужчина жарил шашлыки и считал взрывы на окраине Рязани во время атаки. «Так, это у нас 10-й по счету. Беспилотники сбивают. Наше ПВО на высоте. Главное, чтобы шашлык не сгорел», — сказал житель.