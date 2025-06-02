Малков: силами ПВО и РЭБ над Рязанью уничтожено 11 беспилотников
По словам главы региона, в результате ночной атаки никто не пострадал. «Оперативные службы отработали четко и быстро. Оценка материального ущерба еще проводится, поручил профильным службам представить предложения по итогам», — заключил Малков. В Минобороны рассказали, что всего за ночь над Российскими регионами сбили 162 украинских дрона. Напомним, в результате налета на Рязань повреждены автомобили и жилые дома.
Силами ПВО и РЭБ над Рязанью уничтожено 11 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков со ссылкой на Минобороны.
По словам главы региона, в результате ночной атаки никто не пострадал.
«Оперативные службы отработали четко и быстро. Оценка материального ущерба еще проводится, поручил профильным службам представить предложения по итогам», — заключил Малков.
В Минобороны рассказали, что всего за ночь над Российскими регионами сбили 162 украинских дрона.
- 57 — над территорией Курской области,
- 31 — над территорией Белгородской области,
- 27 — над территорией Липецкой области,
- 16 — над территорией Воронежской области,
- 11 — над территорией Брянской области,
- 11 — над территорией Рязанской области,
- 6 — над территорией Орловской области,
- 2 — над территорией Республики Крым,
- 1 — над территорией Тамбовской области.
Напомним, в результате налета на Рязань повреждены автомобили и жилые дома.