Малков: силами ПВО и РЭБ над Рязанью уничтожено 11 беспилотников

По словам главы региона, в результате ночной атаки никто не пострадал. «Оперативные службы отработали четко и быстро. Оценка материального ущерба еще проводится, поручил профильным службам представить предложения по итогам», — заключил Малков. В Минобороны рассказали, что всего за ночь над Российскими регионами сбили 162 украинских дрона. Напомним, в результате налета на Рязань повреждены автомобили и жилые дома.

Силами ПВО и РЭБ над Рязанью уничтожено 11 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков со ссылкой на Минобороны.

По словам главы региона, в результате ночной атаки никто не пострадал.

«Оперативные службы отработали четко и быстро. Оценка материального ущерба еще проводится, поручил профильным службам представить предложения по итогам», — заключил Малков.

В Минобороны рассказали, что всего за ночь над Российскими регионами сбили 162 украинских дрона.

57 — над территорией Курской области,

31 — над территорией Белгородской области,

27 — над территорией Липецкой области,

16 — над территорией Воронежской области,

11 — над территорией Брянской области,

11 — над территорией Рязанской области,

6 — над территорией Орловской области,

2 — над территорией Республики Крым,

1 — над территорией Тамбовской области.

Напомним, в результате налета на Рязань повреждены автомобили и жилые дома.