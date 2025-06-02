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Малков: силами ПВО и РЭБ над Рязанью уничтожено 11 беспилотников
По словам главы региона, в результате ночной атаки никто не пострадал. «Оперативные службы отработали четко и быстро. Оценка материального ущерба еще проводится, поручил профильным службам представить предложения по итогам», — заключил Малков. В Минобороны рассказали, что всего за ночь над Российскими регионами сбили 162 украинских дрона. Напомним, в результате налета на Рязань повреждены автомобили и жилые дома.

Силами ПВО и РЭБ над Рязанью уничтожено 11 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков со ссылкой на Минобороны.

По словам главы региона, в результате ночной атаки никто не пострадал.

«Оперативные службы отработали четко и быстро. Оценка материального ущерба еще проводится, поручил профильным службам представить предложения по итогам», — заключил Малков.

В Минобороны рассказали, что всего за ночь над Российскими регионами сбили 162 украинских дрона.

  • 57 — над территорией Курской области,
  • 31 — над территорией Белгородской области,
  • 27 — над территорией Липецкой области,
  • 16 — над территорией Воронежской области,
  • 11 — над территорией Брянской области,
  • 11 — над территорией Рязанской области,
  • 6 — над территорией Орловской области,
  • 2 — над территорией Республики Крым,
  • 1 — над территорией Тамбовской области.

Напомним, в результате налета на Рязань повреждены автомобили и жилые дома.