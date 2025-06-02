В рязанской поликлинике произошло короткое замыкание

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС. Там отметили, что в 17:28 2 мая в МЧС поступило сообщение о задымлении в поликлинике № 12 в Рязани. «На момент прибытия пожарных подразделений было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего загорания», — отметили в ведомстве.

В рязанской поликлинике произошло короткое замыкание. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Там отметили, что в 17:28 2 мая в МЧС поступило сообщение о задымлении в поликлинике № 12 в Рязани.

«На момент прибытия пожарных подразделений было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего загорания», — отметили в ведомстве.