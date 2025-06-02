В рязанский санаторий «Кирицы» начнут водить экскурсии

По словам губернатора Малкова, в этом году санаторий передали из федерального ведения в подчинение РязГМУ. Последний раз здание ремонтировали в 2011 году. «Вместе с университетом подготовим план развития комплекса на несколько лет. Также сейчас вход на территорию усадьбы практически закрыт для экскурсий, что не совсем правильно. Надо продумать, как организовать посещение для экскурсионных групп, не мешая при этом детям», — написал глава региона.

В Рязанский санаторий «Кирицы» начнут водить экскурсии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.

Отмечается, что Усадьба фон Дервиза, в стенах которой располагается противотуберкулезный санаторий, была построена в конце XIX века по проекту знаменитого архитектора Ф. Шехтеля.

По его словам, в этом году санаторий передали из федерального ведения в подчинение РязГМУ.

Последний раз здание ремонтировали в 2011 году.

«Вместе с университетом подготовим план развития комплекса на несколько лет. Также сейчас вход на территорию усадьбы практически закрыт для экскурсий, что не совсем правильно. Надо продумать, как организовать посещение для экскурсионных групп, не мешая при этом детям», — написал глава региона.