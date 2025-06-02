В Рязани пропал 34-летний мужчина

Местонахождение Артема Никифорова неизвестного с 1 июня. В день пропажи мужчина был одет в белую футболку, темно-синие шорты и серо-белые кроссовки. Его приметы: рост 162 см, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщать по номеру 8 (800)700-54-52 или 112.