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В Рязани пропал 34-летний мужчина
Местонахождение Артема Никифорова неизвестного с 1 июня. В день пропажи мужчина был одет в белую футболку, темно-синие шорты и серо-белые кроссовки. Его приметы: рост 162 см, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщать по номеру 8 (800)700-54-52 или 112.

В Рязани пропал 34-летний мужчина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Местонахождение Артема Никифорова неизвестного с 1 июня.

В день пропажи мужчина был одет в белую футболку, темно-синие шорты и серо-белые кроссовки.

Его приметы: рост 162 см, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщать по номеру 8 (800)700-54-52 или 112.