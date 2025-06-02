В Иркутской области поощрят жителей, пытавшихся препятствовать работе БПЛА

В соцсетях распространились кадры, на которых мужчины, увидев, что дроны вылетают с фуры, старались сбить их камнями. «В социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — написал глава региона. Напомним, ВСУ атаковали воинскую часть в Сибири. Всего над российскими регионами за ночь сбили 162 беспилотника.

В Иркутской области поощрят жителей, пытавшихся препятствовать работе БПЛА. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.

В соцсетях распространились кадры, на которых мужчины, увидев, что дроны вылетают с фуры, старались сбить их камнями.

«В социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», — написал глава региона.

Напомним, ВСУ атаковали воинскую часть в Сибири. Всего над российскими регионами за ночь сбили 162 беспилотника.

Фото: РИА Новости.