Губернатор Кобзев: ВСУ впервые атаковали дронами воинскую часть в Сибири

1 июня БПЛА атаковали военную часть в поселке Средний в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в соцсетях. Это первая атака дронов в Сибири, отметил он. «Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», — отметил глава Иркутской области. На месте происшествия работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Губернатор также выехал в Усольский район. По словам Кобзева, дроны выпускали из фуры. Жизни и здоровью мирных жителей ничего не угрожает, заключил он.

1 июня БПЛА атаковали военную часть в поселке Средний в Усольском районе Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в соцсетях. Это первая атака дронов в Сибири, отметил он.

«Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», — заявил глава Иркутской области.

На месте происшествия работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Губернатор также выехал в Усольский район.

По словам Кобзева, дроны выпускали из фуры.

Жизни и здоровью мирных жителей ничего не угрожает, заключил он.

Напомним, 1 июня Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом. Мурманская область также подверглась налету беспилотников.

Видео: Telegram-канал Игоря Кобзева