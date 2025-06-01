Губернатор Кобзев: ВСУ впервые атаковали дронами воинскую часть в Сибири
1 июня БПЛА атаковали военную часть в поселке Средний в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в соцсетях. Это первая атака дронов в Сибири, отметил он. «Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», — отметил глава Иркутской области. На месте происшествия работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Губернатор также выехал в Усольский район. По словам Кобзева, дроны выпускали из фуры. Жизни и здоровью мирных жителей ничего не угрожает, заключил он.
1 июня БПЛА атаковали военную часть в поселке Средний в Усольском районе Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в соцсетях. Это первая атака дронов в Сибири, отметил он.
«Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», — заявил глава Иркутской области.
На месте происшествия работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Губернатор также выехал в Усольский район.
По словам Кобзева, дроны выпускали из фуры.
Жизни и здоровью мирных жителей ничего не угрожает, заключил он.
Напомним, 1 июня Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом. Мурманская область также подверглась налету беспилотников.
Видео: Telegram-канал Игоря Кобзева