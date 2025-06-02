«Технониколь» прокомментировал возгорание напротив завода в Приокском
Там заявили, что на территории завода «Технофлекс» возгорания не было. Предприятие работает в штатном режиме. Ранее рязанцы заметили столб дыма напротив завода.
«Технониколь» прокомментировал возгорание напротив завода в Приокском. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
Там заявили, что на территории завода «Технофлекс» возгорания не было. Предприятие работает в штатном режиме.
Ранее рязанцы заметили столб дыма напротив завода.