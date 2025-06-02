Рязанцы пожаловались на ужасное состояние отделения хирургии в больнице Шацка

«Вы видели, что творится с больницей в Шацке? После обычного дождя хирургическое отделение Шацкой ЦРБ превратилось в настоящее болото! Потолки текут, стены отсырели, вода стоит прямо в палатах — это что, теперь так лечить людей будем? Оборудование, между прочим, тоже под угрозой, а ведь это единственная больница в районе, куда мы все обращаемся, когда беда», — написал автор.