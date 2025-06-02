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Малков: после ночной атаки на Рязань пострадали жилые дома

После ночной атаки на Рязань пострадали жилые дома. Об этом 2 июня в своих соцсетях написал губернатор Павел Малков.

Он подтвердил атаку беспилотников на регион и работу ПВО.

«Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб», — говорится в сообщении Малкова.

Отмечается, что пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Ранее жители Рязани сообщили о взрывах в небе и работе ПВО в ночь с 1 на 2 июня.