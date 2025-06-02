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Мединский: Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках
«Россия предложила Украине „конкретное прекращение огня“ на два-три дня на отдельных участках фронта. Прекращение огня должно позволить собрать тела погибших», — заявил он. Медицинский также отметил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными. Больные и тяжелораненые, по его словам, будут обменяны по принципу «всех на всех». Он подчеркнул, что Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передает Киеву 6 тысяч тел украинских солдат. Помимо этого, Мединский заявил, что Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Он подчеркнул, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами.

Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат. Об этом заявил Владимир Мединский, его цитирует РИА Новости.

«Россия предложила Украине „конкретное прекращение огня“ на два-три дня на отдельных участках фронта. Прекращение огня должно позволить собрать тела погибших», — заявил он.

Мединский также отметил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными. Больные и тяжелораненые, по его словам, будут обменяны по принципу «всех на всех». Он подчеркнул, что Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передает Киеву 6 тысяч тел украинских солдат.

Помимо этого, Мединский заявил, что Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Он подчеркнул, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами.

Ранее с итогами переговоров выступила украинская сторона.