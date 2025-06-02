Россия и Украина обменяются телами погибших по формуле «6000 на 6000»

Об этом сообщил глава украинской делегации Умеров. По его словам, Россия и Украина договорились об обмене телами погибших по формуле «6000 на 6000», сообщил Умеров. Он также отметил, что Украина и РФ договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет. Умеров заявил, что россия не согласилась на временное прекращение огня. Украинская делегация предложила РФ провести еще одну встречу до конца июня.

Россия и Украина обменяются телами погибших по формуле «6000 на 6000». Об этом сообщил глава украинской делегации Умеров, его цитирует URA.RU .

По его словам, Россия и Украина договорились об обмене телами погибших по формуле «6000 на 6000», сообщил Умеров.

Он также отметил, что Украина и РФ договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Умеров заявил, что россия не согласилась на временное прекращение огня. Украинская делегация предложила РФ провести еще одну встречу до конца июня.