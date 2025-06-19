Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
17°
Птн, 20
18°
Сбт, 21
18°
ЦБ USD 78.72 0.01 19/06
ЦБ EUR 90.31 -0.44 19/06
Нал. USD 79.50 / 80.00 19/06 16:05
Нал. EUR 90.50 / 91.27 19/06 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
5 290
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
24 108
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
37 274
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
47 320
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России ограничили использование иностранных слов в рекламе
Законопроект о запрете чрезмерного использования зарубежной речи приняли депутаты Госдумы. Предположительно, он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Согласно инициативе, сведения для публичного ознакомления потребителей, должны быть написаны по-русски. При этом в случаях, предусмотренных законодательством субъектов РФ, могут быть использованы также государственные языки республик или иные наречия народов России. Также с 1 марта 2026 года только с использованием кириллицы будут называться строительные объекты. Хотя введенным в эксплуатацию до дня вступления в силу закона зданиям оставят прежние имена.

В России ограничили использование иностранных слов в рекламе. Об этом пишет «Интерфакс».

Законопроект о запрете чрезмерного использования зарубежной речи приняли депутаты Госдумы. Предположительно, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

«Законопроект важный. Государственный язык — основа национальной идентичности. К таким вопросам надо подходить взвешенно, понимая, как будут реализовываться нормы закона после его принятия», — сказал Вячеслав Володин.

Согласно инициативе, сведения для публичного ознакомления потребителей, должны быть написаны по-русски. При этом в случаях, предусмотренных законодательством субъектов РФ, могут быть использованы также государственные языки республик или иные наречия народов России.

Норма не будет применяться к случаям использования фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания.

Также с 1 марта 2026 года только с использованием кириллицы будут называться строительные объекты. Хотя введенным в эксплуатацию до дня вступления в силу закона зданиям оставят прежние имена.