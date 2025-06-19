В России ограничили использование иностранных слов в рекламе

Законопроект о запрете чрезмерного использования зарубежной речи приняли депутаты Госдумы. Предположительно, он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Согласно инициативе, сведения для публичного ознакомления потребителей, должны быть написаны по-русски. При этом в случаях, предусмотренных законодательством субъектов РФ, могут быть использованы также государственные языки республик или иные наречия народов России. Также с 1 марта 2026 года только с использованием кириллицы будут называться строительные объекты. Хотя введенным в эксплуатацию до дня вступления в силу закона зданиям оставят прежние имена.

В России ограничили использование иностранных слов в рекламе. Об этом пишет «Интерфакс».

Законопроект о запрете чрезмерного использования зарубежной речи приняли депутаты Госдумы. Предположительно, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

«Законопроект важный. Государственный язык — основа национальной идентичности. К таким вопросам надо подходить взвешенно, понимая, как будут реализовываться нормы закона после его принятия», — сказал Вячеслав Володин.

Согласно инициативе, сведения для публичного ознакомления потребителей, должны быть написаны по-русски. При этом в случаях, предусмотренных законодательством субъектов РФ, могут быть использованы также государственные языки республик или иные наречия народов России.

Норма не будет применяться к случаям использования фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания.

Также с 1 марта 2026 года только с использованием кириллицы будут называться строительные объекты. Хотя введенным в эксплуатацию до дня вступления в силу закона зданиям оставят прежние имена.