В Минтрансе заявили о запуске беспилотных такси после 2030 года
По словам Никитина, Минтранс не будет торопиться с запуском беспилотных такси. «Будем отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно», — сказал он. Кроме того, Никитин напомнил, что роверы (беспилотные роботы-доставщики) уже появились в городах.
Замминистра транспорта Андрей Никитин в кулуарах ПМЭФ заявил о запуске беспилотных такси после 2030 года. Об этом он 19 июня
По словам Никитина, Минтранс не будет торопиться с запуском беспилотных такси.
«Будем отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно», — сказал он.
Кроме того, Никитин напомнил, что роверы (беспилотные роботы-доставщики) уже появились в городах.