В Минтрансе заявили о запуске беспилотных такси после 2030 года

По словам Никитина, Минтранс не будет торопиться с запуском беспилотных такси. «Будем отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно», — сказал он. Кроме того, Никитин напомнил, что роверы (беспилотные роботы-доставщики) уже появились в городах.

Замминистра транспорта Андрей Никитин в кулуарах ПМЭФ заявил о запуске беспилотных такси после 2030 года. Об этом он 19 июня сообщил ТАСС.

По словам Никитина, Минтранс не будет торопиться с запуском беспилотных такси.

«Будем отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно», — сказал он.

Кроме того, Никитин напомнил, что роверы (беспилотные роботы-доставщики) уже появились в городах.