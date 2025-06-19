Суд вынес приговор рязанскому экс-прокурору, который брал взятку картошкой

Подсудимый принимал мешки картофеля от бывшего руководителя сельскохозяйственного подразделения АО «Главное управление обустройства войск» Юрия Перепелкина и деньги от шиловского предпринимателя Романова за попустительство по службе и совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Московский районный суд рассмотрел уголовное дело и признал экс-прокурора виновным по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд вынес приговор экс-прокурору Шиловского района Роману Колдаеву, который брал взятку картошкой. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 19 июня.

Подсудимый принимал мешки картофеля от бывшего руководителя сельскохозяйственного подразделения АО «Главное управление обустройства войск» Юрия Перепелкина и деньги от шиловского предпринимателя Романова за попустительство по службе и совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

Московский районный суд рассмотрел уголовное дело и признал экс-прокурора виновным по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также экс-прокурору нужно выплатить штраф в размере 620 тысяч рублей.

Помимо этого, осужденный лишен классного чина и права занимать должности на государственной службе 3 года. Сумма полученной взятки конфискована в доход государства.

Напомним, Роман Колдаев возглавил Шиловскую районную прокуратуру в августе 2021 года. Позже его обвинили в двух эпизодах получения взятки. Колдаев 3 июня 2025 года выступил в суде с последним словом.