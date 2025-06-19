Рязанский следком занялся уголовным делом о загрязнении воздуха

По данным следствия, в 2025 году экологические лаборатории регионального минприроды зафиксировали в городе значительное превышение загрязняющих веществ в воздухе. Также жители неоднократно жаловались на химический запах. Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с нарушением правил выброса вредных веществ в атмосферу, что привело к загрязнению воздушной среды. Проводится проверка. Ее ход контролирует руководство следственного управления.

Рязанский следком занялся уголовным делом о загрязнении воздуха. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2025 году экологические лаборатории регионального минприроды зафиксировали в городе значительное превышение загрязняющих веществ в воздухе. Также жители неоднократно жаловались на химический запах.

Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с нарушением правил выброса вредных веществ в атмосферу, что привело к загрязнению воздушной среды.

Проводится проверка. Ее ход контролирует руководство следственного управления.