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Рязанцы пожаловались на вонь в городе
«В Недостоеве третий вечер нечем дышать! Окна не открыть, на улице вонь! Что происходит? Павел Викторович, пора обратить на это внимание! И пусть виновные будут наказаны», — отметили рязанцы. Ранее в минприроды сообщили, что с 9 по 15 июня, в Рязани зафиксировали шесть превышений вредных веществ в воздухе.

Рязанцы пожаловались на вонь в городе. Пост с жалобой опубликован в Telegram-канале «Рязань».

«В Недостоеве третий вечер нечем дышать! Окна не открыть, на улице вонь! Что происходит? Павел Викторович, пора обратить на это внимание! И пусть виновные будут наказаны», — отметили рязанцы.

Ранее в минприроды сообщили, что с 9 по 15 июня, в Рязани зафиксировали шесть превышений вредных веществ в воздухе.