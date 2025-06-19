Рязанцы пожаловались на вонь в городе

«В Недостоеве третий вечер нечем дышать! Окна не открыть, на улице вонь! Что происходит? Павел Викторович, пора обратить на это внимание! И пусть виновные будут наказаны», — отметили рязанцы. Ранее в минприроды сообщили, что с 9 по 15 июня, в Рязани зафиксировали шесть превышений вредных веществ в воздухе.

Рязанцы пожаловались на вонь в городе. Пост с жалобой опубликован в Telegram-канале «Рязань».

«В Недостоеве третий вечер нечем дышать! Окна не открыть, на улице вонь! Что происходит? Павел Викторович, пора обратить на это внимание! И пусть виновные будут наказаны», — отметили рязанцы.

Ранее в минприроды сообщили, что с 9 по 15 июня, в Рязани зафиксировали шесть превышений вредных веществ в воздухе.