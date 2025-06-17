За неделю в Рязани зафиксировали шесть превышений вредных веществ в воздухе

9, 11, 12, 13, 14, 15 июня стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК сероводорода и озона. Максимальные уровни концентрации загрязняющих веществ 9 июня составили 4,58 ПДКмр (сероводород), 11 июня — 1,34 ПДКмр (озон), 12 июня — 1,56 ПДКмр (озон), 13 июня — 1,64 ПДКмр (озон) и 2,05 ПДКмр (сероводород), 14 июня — 1,65 ПДКмр (озон), 15 июня — 1,29 ПДКмр (озон). Стационарные посты, установленные в Канищеве и в районе Рязанского кремля, не зафиксировали превышения вредных веществ в воздухе в указанные дни.

За прошедшую неделю, с 9 по 15 июня, в Рязани зафиксировали шесть превышений вредных веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

9, 11, 12, 13, 14, 15 июня стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК сероводорода и озона.

Максимальные уровни концентрации загрязняющих веществ 9 июня составили 4,58 ПДКмр (сероводород), 11 июня — 1,34 ПДКмр (озон), 12 июня — 1,56 ПДКмр (озон), 13 июня — 1,64 ПДКмр (озон) и 2,05 ПДКмр (сероводород), 14 июня — 1,65 ПДКмр (озон), 15 июня — 1,29 ПДКмр (озон).

Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, региональный Роспотребнадзор и горадминистрацию.

Стационарные посты, установленные в Канищеве и в районе Рязанского кремля, не зафиксировали превышения вредных веществ в воздухе в указанные дни.

Напомним, в Рязани возбудили уголовное дело после проверки качества воздуха в городе.