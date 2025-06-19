Рязанца осудили за повторное пьяное вождение

Установлено, что в ноябре 2024 года 55-летний житель Спасского районе, которого ранее уже привлекали к ответственности за нетрезвую езду, снова сел за руль автомобиля своей знакомой в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы ГИБДД остановили его на одной из улиц поселка. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Ему назначили 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на два года.

Рязанца осудили за повторное пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2024 года 55-летний житель Спасского районе, которого ранее уже привлекали к ответственности за нетрезвую езду, снова сел за руль автомобиля своей знакомой в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы ГИБДД остановили его на одной из улиц поселка.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Ему назначили 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на два года.