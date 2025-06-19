Главе шацкой администрации внесли представление

Представление главе администрации внесли после проверки дорог, расположенной на улице Северная в Шацке. Во время проверки выяснилось, что на дорожном покрытии имеются множественные дефекты в виде выбоин. Отмечается, что нарушения устранены, проведены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия.