Главе шацкой администрации внесли представление
Представление главе администрации внесли после проверки дорог, расположенной на улице Северная в Шацке. Во время проверки выяснилось, что на дорожном покрытии имеются множественные дефекты в виде выбоин. Отмечается, что нарушения устранены, проведены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия.
Главе шацкой администрации внесли представление. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Представление главе администрации внесли после проверки дорог, расположенной на улице Северная в Шацке. Во время проверки выяснилось, что на дорожном покрытии имеются множественные дефекты в виде выбоин.
Отмечается, что нарушения устранены, проведены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия.