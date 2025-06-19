Глава ЦБ Набиуллина обозначила условие снижения ключевой ставки

По словам Набиуллиной, Центробанк будет уменьшать ключевую ставку по мере снижения инфляции. «Она [ключевая ставка] сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий», — заявила глава ЦБ. При этом, как отметила Набиуллина, ставки по вкладам в банках «останутся привлекательными» для населения.