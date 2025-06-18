ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили Новониколаевку в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области. Также ВС РФ поразили цеха производства и сборки ударных беспилотников, места их хранения и склады боеприпасов. Потери ВСУ за последние сутки составили до 1315 боевиков.