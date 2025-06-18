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В Рязанской области прошли учения по ликвидации очага чумы
Учения прошли в селе Сановка Шиловского района. В учениях участвовали представители региональных минсельхоза, минприроды, ГУ МЧС, УФСИН. Согласно легенде, в Шиловскую районную ветстанцию поступил звонок о падеже козы в личном подсобном хозяйстве жительницы села. Через час в хозяйство выехали ветеринарные специалисты. Они отработали порядок отбора, упаковки, доставки проб биологического и патологического материала в ветеринарную лабораторию. Развернули мобильный ветеринарно-санитарный пропускник, провели в эпизоотическом очаге условный бескровный убой и уничтожение животных.

В Рязанской области прошли учения по ликвидации очага чумы. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Учения прошли в селе Сановка Шиловского района. В учениях участвовали представители региональных минсельхоза, минприроды, ГУ МЧС, УФСИН.

Согласно легенде, в Шиловскую районную ветстанцию поступил звонок о падеже козы в личном подсобном хозяйстве жительницы села.

Через час в хозяйство выехали ветеринарные специалисты. Они отработали порядок отбора, упаковки, доставки проб биологического и патологического материала в ветеринарную лабораторию. Развернули мобильный ветеринарно-санитарный пропускник, провели в эпизоотическом очаге условный бескровный убой и уничтожение животных.