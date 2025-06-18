В Рязанской области прошли учения по ликвидации очага чумы

Учения прошли в селе Сановка Шиловского района. В учениях участвовали представители региональных минсельхоза, минприроды, ГУ МЧС, УФСИН. Согласно легенде, в Шиловскую районную ветстанцию поступил звонок о падеже козы в личном подсобном хозяйстве жительницы села. Через час в хозяйство выехали ветеринарные специалисты. Они отработали порядок отбора, упаковки, доставки проб биологического и патологического материала в ветеринарную лабораторию. Развернули мобильный ветеринарно-санитарный пропускник, провели в эпизоотическом очаге условный бескровный убой и уничтожение животных.