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В России подорожали полисы КАСКО
Средняя сумма по полису КАСКО составляет 3 миллиона рублей. В 2024 году страховка стоила в среднем 49 тысяч рублей, а в 2023-м — 44 тысячи. Рост цен обусловлен увеличением стоимости автомобилей и их ремонта, ростом среднего размера страховых выплат при ДТП и повреждениях, которые не связаны с авариями, а также ростом числа угонов и краж. На цену полиса также влияют стаж вождения, возраст, марка и мощность автомобиля, что приводит к различиям в стоимости для разных водителей.

В первой половине 2025 года средняя стоимость полиса КАСКО в России увеличилась на 30% и достигла 56 тысяч рублей. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сообщил гендиректора страховой компании «Астро-Волга» Ярослава Остудина.

По его словам, средняя сумма по полису КАСКО составляет 3 миллиона рублей. В 2024 году страховка стоила в среднем 49 тысяч рублей, а в 2023-м — 44 тысячи. Рост цен обусловлен увеличением стоимости автомобилей и их ремонта, ростом среднего размера страховых выплат при ДТП и повреждениях, которые не связаны с авариями, а также ростом числа угонов и краж. На цену полиса также влияют стаж вождения, возраст, марка и мощность автомобиля, что приводит к различиям в стоимости для разных водителей.

Как отметил Остудин, меньше всего выросли цены на полисы КАСКО для новых популярных моделей российского производства: Lada 2107, Kia Rio, Lada Нива, Lada 2106, Hyundai Solaris, Renault Logan, Lada 2110 и Ford Focus.

Значительное повышение цен произошло на полисы для китайских автомобилей, таких как Chery Tiggo, Geely Coolray и Tank-300. По оценке эксперта, средняя стоимость КАСКО для китайских машин увеличилась на 40% в первой половине 2025 года и составила до 80 тысяч рублей.