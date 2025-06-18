Рязанская область стала лидером по развитию отрасли БАС

Рязанская область заняла II место в национальном рейтинге эффективности работы регионов по созданию условий развития отрасли беспилотных авиасистем. Результаты озвучены на сессии «Беспилотные горизонты: единый путь к автономному будущему», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как пояснила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, оценка регионов проведена Федеральным центром БАС совместно с Агентством стратегических инициатив по поручению Президента РФ.

«Высокий результат говорит о слаженной работе всех вовлеченных в этот процесс, в том числе специалистов регионального НПЦ БАС „Протос“. Сегодня центр включает 35 компаний-резидентов, специализирующихся на производстве компонентов, комплектующих и материалов, программного обеспечения и ИИ для беспилотных авиасистем, а также на аэрологистике, авиационной разведке, радиосвязных работах, сборе и передаче данных. Активно продолжаем развивать инфраструктуру центра, включая площадки Аэрокосмической долины, помогаем резидентам получить господдержку для реализации проектов, ведем подготовку кадров для отрасли», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.

Кроме этого, на сессии в рамках ПМЭФ-2025 обсудили эффективную координацию между проектами, связанными с разработкой беспилотных технологий, законодательные изменения, необходимые для полноценного использования беспилотников, преимущества внедрения беспилотных технологий.

Отметим, что многие резиденты рязанской АКИД ― активные пользователи мер господдержки. В частности, в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», они смоги нарастить производственные мощности, верить передовые инструменты бережливого производства, получить налоговые преференции и займы. Помощь компаниям оказывали эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Рязанской области. Узнать подробности о реализации федпроекта можно на ИТ-платформе производительность. рф.