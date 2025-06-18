Рязанцы сообщили о нарушающих ПДД водителях автобусов

Ситуацию заметили на перекрестке улиц Гагарина и Дзержинского в среду, 18 июня. Пассажирский транспорт объезжает остановившийся поток машин по левой полосе, выезжает за стоп-линию и перестраивается в правый ряд, встав на пешеходном переходе. Судя по кадрам, такие нарушения совершили водители маршрутов № 33 и № 32.

Рязанцы сообщили о нарушающих ПДД водителях автобусов. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил читатель.

Ситуацию заметили на перекрестке улиц Гагарина и Дзержинского в среду, 18 июня. Пассажирский транспорт объезжает остановившийся поток машин по левой полосе, выезжает за стоп-линию и перестраивается в правый ряд, встав на пешеходном переходе.

Судя по кадрам, такие нарушения совершили водители маршрутов № 33 и № 32.