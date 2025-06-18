Рязанцев предупредили об отключении горячей воды

В среду, 18 июня, ориентировочно до 17:00 из-за ремонта на трубопроводе в районе дома № 19 по улице Крупской отключили горячую воду по адресам: улица Комбайновая, дома №№ 21, 21 корпус 1, 26, 28; улица Крупской, дома №№ 21, 23. Кроме того, в связи с ремонтом на трубопроводе ориентировочно до 20:00 отключили горячую воду на улице Соколовская, дома №№ 2а, 2б, а также в школе № 38, детском саду № 105.

Рязанцев предупредили об отключении горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба городских теплосетей в соцсетях.

В среду, 18 июня, ориентировочно до 17:00 из-за ремонта на трубопроводе в районе дома № 19 по улице Крупской отключили горячую воду по адресам:

улица Комбайновая, дома №№ 21, 21 корпус 1, 26, 28;

улица Крупской, дома №№ 21, 23.

Кроме того, в связи с ремонтом на трубопроводе ориентировочно до 20:00 отключили горячую воду на улице Соколовская, дома №№ 2а, 2б, а также в школе № 38, детском саду № 105.