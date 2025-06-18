RuTube, Premier и Yappy объединят в одну платформу

Об объединении платформ рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. По его словам, это произойдет в начале следующего года. «Cреди российских видеоплатформ RuTube находится на втором месте с 80 миллионами пользователей, а онлайн-кинотеатр PREMIER достиг 6 миллионов платящих подписчиков», — отметил Жаров.

RuTube, Premier и Yappy объединят в одну платформу. Об этом пишет «Газета. ру».

Об объединении платформ рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. По его словам, это произойдет в начале следующего года.

«Cреди российских видеоплатформ RuTube находится на втором месте с 80 миллионами пользователей, а онлайн-кинотеатр PREMIER достиг 6 миллионов платящих подписчиков», — отметил Жаров.